Real Madrid goleia Osasuna por 4 a 0 com golaço de Vini Jr pela La Liga

No apagar das luzes. Nos acréscimos da primeira etapa, Rubén Peña crizou rasteiro pela esquerda para Budimir receber livre dentro da área, mas pegou muito embaixo da bola e mandando-a sobre o gol de Kepa.

2 x 0. Bellingham desenvolveu tabela curta com Valverde aos 9', saiu cara a cara com Herrera e finalizou por baixo e ampliar o marcador.

3 x 0. Vinícius Júnior marcou o terceiro gol da partida aos 19' após receber passe perfeito de Valverde, driblar Herrera e finalizar com categoria para o gol vazio.

4 x 0. Aos 24', Vinícius Júnior dominou a bola e driblou David García antes de avançar e entregar um passe preciso para Joselu que chutou com precisão no canto direito do gol de Herrera.

Pênalti perdido. Joselu cobrou pênalti com força, no centro do gol, após toque na mão de David García dentro da área, mas o goleiro do Osasuna conseguiu evitar o quinto gol.



FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 4 X 0 OSASUNA