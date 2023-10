Jornal espanhol chama Vini Jr de 'Pinóquio' após depoimento

O atacante afirmou que foi vítima de racismo e que pretende seguir com ação judicial contra o time de Valência. A informação é da agência de notícias 'EFE'.

O tribunal também contou com a presença do advogado dos três denunciados, que foram identificados e proibidos de acessar o estádio para sempre.

Reação do Valencia

A declaração de Vini Jr. provocou uma rápida reação do Valencia, que utilizou as redes sociais para criticar o brasileiro.

Em comunicado oficial, o clube criticou o depoimento manifestando "surpresa, rejeição e indignação", afirmando ainda que o "racismo não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas":