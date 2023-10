Quem é Bellingham? Jovem estrela do Real que assombra e encanta no Espanhol

Os dois saíram do time, e Bellingham assumiu as rédeas do elenco junto a Marco Reus. A equipe ficou com o vice-campeonato alemão na última temporada, onde ele foi o melhor jogador do torneio.

Com a seleção inglesa, ele participou da Eurocopa de 2020 e foi titular na Copa do Mundo de 2022. Logo na estreia, Bellingham marcou seu primeiro gol pelo English Team, na vitória por 6 a 2 contra o Irã. Ele fez boas partidas e distribuiu assistências, mas foi eliminado nas quartas de final pela França.

Ele também foi o primeiro jogador nascido no século21 a marcar em uma Copa do Mundo.

O interesse do Real Madrid

Não era segredo que Bellingham interessava aos grandes times do futebol mundial, a exemplo dos gigantes ingleses Chelsea e Liverpool.

O acordo com o Real Madrid foi anunciado em junho deste ano, no valor de 103 milhões de euros (R$ 543 milhões na época), com bônus que chegariam a 30% desse montante.