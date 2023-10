'Macaquitos de Brasil': Libertadores abriga racismo desde primeiras edições

Seis décadas depois daquele jogo, o mais recente encontro entre brasileiros e argentinos na Libertadores também foi marcado pela discriminação racial: torcedores do Boca chamaram palmeirenses de macacos, na quinta-feira (28), no jogo de ida das semifinais, outra vez na Bombonera.

"Não fazem ideia do que passávamos dentro do campo", relatou Pelé, em 2012, sobre a experiência vivida pelos santistas no confronto que rendeu ao Peixe o bicampeonato continental.

'Vibraram com muita raiva': Santos de Pelé venceu o Boca e gritou contra racistas

Jogar lá é muito complicado. Na minha época não havia registros da imprensa, e não fazem ideia do que passávamos dentro do campo. Santos era um time experiente e só faltava jogar na lua, mas lá foi impressionante. Lembro como se fosse hoje: na nossa entrada em campo, a torcida do Boca cantando ''los macaquitos de Brasil, los macaquitos de Brasil'... tudo para desestabilizar a gente Pelé, ao declarar a torcida pelo Corinthians, outrora seu rival, contra o Boca na decisão de 2012

O Santos venceu por 3 a 2 no primeiro jogo da final da Libertadores de 1963. Na volta, na Bombonera, mais uma vitória santista: 2 a 1, de virada. Foi de Pelé o simbólico gol da vitória: uma perturbadora caneta no zagueiro Magdalena precedeu o chute cruzado para vencer o goleiro Errea, que ainda tocou a bola com o pé. Os rivais ficaram no chão, estatelados, e o Rei, agredido verbalmente pela torcida e em campo pela dura marcação adversária, explodia na comemoração.