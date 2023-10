No caso da torcida do Palmeiras, o problema não é o mosaico. O mosaico está o.k. A torcida quer usar cabos de sustentação para içar bandeiras junto com o mosaico. Aí, não pode, pelo regulamento de segurança.

Classificação e jogos Libertadores

O mosaico normal não tem problema algum."

O Palmeiras contatou a coluna para confirmar que o clube solicitou formalmente a liberação do mosaico 3D e que a Conmebol respondeu negativamente, citando o artigo 19 do Regulamento de Segurança, que trata de objetos proibidos. A entidade permitiu outras coisas, como um outro mosaico e faixas.

Siga Alicia Klein no Instagram e no Twitter

Leia todas as colunas da Alicia aqui