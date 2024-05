Corinthians: Todo mundo aprovado! Confira quem teve melhor nota em goleada

Todos do Corinthians tiveram boa avaliação na goleada sobre o Argentinos Juniors de acordo com a plataforma especializada Footstats. O lateral Hugo foi o "melhor da turma", com nota 8,5, seguido por Raniele, com 8,2.

A dupla ficou na frente dos autores dos gols: Yuri Alberto (2x), Wesley e Fausto Vera. Confira abaixo.

Notas do Corinthians