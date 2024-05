Cássio se esquiva sobre saída do Corinthians: 'Vou falar no momento certo'

O goleiro Cássio deixou a Neo Química Arena após a goleada sobre o Argentinos Juniors fazendo mistério sobre seu futuro no clube.

O que aconteceu

Cássio passou ao lado da imprensa, evitou as perguntas sobre sua possível saída e disse que se manifestará no momento certo. A cena foi filmada pela ESPN enquanto ele se dirigia ao ônibus do time para deixar o estádio.