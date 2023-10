Boca Juniors faz alerta para torcedores contra atos racistas diante do Palmeiras

O duelo de ida, realizado na última quinta-feira em Buenos Aires, ficou marcado por palmeirenses sendo alvos de racismo diante da torcida local. Para evitar que o mesmo ocorra na partida de volta, os argentinos receberam recomendações especiais para o confronto no Allianz Parque.

Além de ressaltar a proibição de atitudes discriminatórias, o Boca também avisou sua torcida que não será possível entrar na arena com artefatos como sinalizadores e fogos. Os visitantes entrarão no Allianz através do Portão D, localizado na Rua Padre Antônio Tomás.

O jogo de volta, válido pela semifinal da Libertadores, terá início às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira. Quem sair vencedor se classificará para a final do torneio, já que a ida terminou empatada por 0 a 0. Em caso de nova igualdade no placar, a partida irá para os pênaltis.

