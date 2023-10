Torcedores do Palmeiras armam ação coletiva após pesadelo na Argentina

O Palmeiras não tem qualquer relação com a agência Turisport. Os ingressos destinados pelo Boca Juniors à torcida alviverde foram comercializados pela agência oficial do clube, a Palmeiras Viagens.

A reportagem entrou em contato com a Turisport, que alegou 'erro operacional' para os palmeirenses terem recebido ingressos para o setor do Boca. Além disso, eles negam a parceria com a Conmebol — que nunca existiu.

"Os clientes tiveram sim escolta do ponto de encontro em Puerto Madero até o estádio e alguns clientes realmente, por um erro operacional, receberam ingressos para o setor do Boca Juniors, mas fizemos todo trabalho para que esses clientes conseguissem entrar no estádio no setor do Palmeiras e eles conseguiram entrar, infelizmente, apenas no intervalo. Estamos cuidando individualmente de cada caso para que sejam recompensados da maneira correta. Vale ressaltar que uma boa parte do nosso grupo recebeu ingresso para o setor correto e não teve maiores problemas. Para finalizar, jamais mencionamos para qualquer um que somos parceiros da Conmebol, até porque não somos", disse a agência.