António pede paz no Corinthians e fala sobre possível saída de Cássio: "Não sou eu que vou decidir"

O que o Corinthians precisa nessa altura é de paz. Confiem nas pessoas que estão aqui. Falar do Corinthians eu sei que vende, se for para falar mal então... Mas só de forma harmoniosa vamos devolver o clube ao caminho de glórias. Sabemos da dificuldade que vai ser essa temporada. Vai ser desafiante, não vamos ganhar sempre. Portanto, não fiquem iludidos. Mas vamos lutar sempre, dentro ou fora de casa. Sabemos que nunca estaremos sozinhos", afirmou.

O técnico também não conseguiu se esquivar do principal assunto da noite: a possível saída de Cássio. O goleiro, que é ídolo e segundo atleta com mais jogos pelo Corinthians, está perto de se transferir ao Cruzeiro e pode deixar o time do Parque São Jorge ainda nesta semana.

António não deu pistas sobre o futuro de Cássio e disse que a decisão será tomada pelo arqueiro. Ele ainda elogiou o jogador e enalteceu sua trajetória de 12 anos defendendo as cores do Timão.

"O que posso falar é sobre o jogador e o ser humano. Ele trabalhou normalmente conosco nessa semana, é um jogador importante para o grupo. É um grandíssimo goleiro, um dos maiores ídolos da história do clube. Isso não se apaga. Não sou eu que vou decidir o futuro do Cássio. O que posso dizer é que tem uma personalidade fantástica, grande caráter, trabalhador. Quem sou eu para falar de um jogador com uma história enorme, que foi determinante para os maiores títulos da história da instituição? Isso vai ser decidido por ele", declarou o treinador.

"Ao longo destes três meses, felizmente tenho tido um grupo onde construímos uma família. Em nenhum momento essa situação, por mais carinho que nutrimos pelo Cássio, foi debatida aqui dentro. O que posso dizer é que sou um felizardo, porque tive e continuo tendo a honra de treinar um dos maiores ídolos de um dos maiores clubes do mundo", concluiu.

Com o resultado, o Corinthians elimina o Argentinos Juniors da competição e continua dependendo apenas das suas próprias forças para se classificar às oitavas de final. O Timão é o segundo colocado do Grupo F, com dez pontos, um a menos que o líder Racing-URU, e decidirá a classificação em casa.