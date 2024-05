Palestino arranca empata do Millonarios, e Flamengo pode assumir vice-liderança na Libertadores

Millonarios e Palestino empataram em 1 a 1 nesta terça-feira, no Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, na Colômbia, pela quinta rodada da Libertadores. O gol dos donos da casa foi anotado por Carvajal, enquanto Marabel fez para os visitantes.

Com este resultado, o Flamengo se mantém na terceira posição do Grupo E com quatro pontos, mas pode alcançar a vice-liderança. O Rubro-Negro busca voltar a vencer na competição nesta quarta-feira, quando enfrenta o líder Bolívar, no Maracanã. O time carioca joga contra o Millonarios na última rodada, também no Rio de Janeiro.

O Millonarios está eliminado da Libertadores com o empate. O Palestino, por sua vez, perdeu a chance de encostar no Bolívar, seu adversário na última rodada. A equipe ocupa a segunda posição do grupo com sete pontos.