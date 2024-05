Em casa, Botafogo-SP empata com Chapecoense e segue sem vencer na Série B

Nesta terça-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP recebeu a Chapecoense no Estádio Santa Cruz e empatou sem gols.

Com o resultado, o Botafogo seguiu sem vencer na competição (quatro empates e uma derrota). Assim, o time paulista chegou aos quatro pontos na 16ª posição. Por outro lado, a Chapecoense, que havia perdido o último duelo para o CRB, também somou um ponto e chegou aos oito na sexta colocação. No entanto, ambas as equipes ainda poderão ser ultrapassadas, já que ainda serão realizados outros duelos na rodada.

Por fim, o Botafogo retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Goiás. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. Já a equipe de Santa Catarina joga com a Ponte Preta no domingo. Desta vez, a partida acontece às 16h (de Brasília), na Arena Condá.