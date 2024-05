Perto de sair do Corinthians, Cássio deixa Arena sem dar pistas sobre futuro: "Na hora certa vou falar"

Segundo apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o arqueiro tomou sua decisão e deve se reunir com a diretoria alvinegra nesta quarta-feira para formalizar a saída do Timão após 12 anos. Apenas uma reviravolta muito grande irá mudar os planos do atleta.

Cássio ficou incomodado com algumas questões internas no Corinthians. Um dos maiores ídolos do clube, o jogador vive relação desgastada com a torcida e até com alguns membros da diretoria.

Além disso, ele não viu com bons olhos a proposta 'protocolar' enviada pelo Timão, que foi feita só depois do convite do Cruzeiro. O clube fez uma oferta mínima, de apenas um ano de extensão contratual, o que não agradou o jogador e seu estafe.

A possível saída, portanto, não se limita ao fato do jogador ter perdido a posição para Carlos Miguel. O arqueiro não notou um desejo real da atual diretoria para que ele fique. No limite e desgastado mentalmente ele, então, está perto de se transferir para a Raposa.

Caso se confirme a ida para o clube mineiro, Cássio receberá vencimentos que correspondem ao teto salarial do time em um contrato de três anos. Ele chegaria para assumir o posto de titular da equipe.

O jogador defende as cores do Timão desde 2012 e, na atual temporada, soma 17 partidas. O atleta ficou marcado por fazer defesas heroicas nos títulos da Libertadores e Mundial. Além disso, ele ergueu as taças do Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Brasileirão (2015 e 2017). Cássio é o segundo atleta com mais jogos na história do Corinthians, atrás apenas de Wladimir.