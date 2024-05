Wesley exalta "resposta" do Corinthians em goleada pela Sul-Americana: "Agora é dar continuidade"

O Corinthians goleou o Argentinos Juniors por 4 a 0 na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, em duelo pela quinta rodada da primeira fase da Sul-Americana. Autor de um dos gols da vitória alvinegra, o jovem Wesley festejou o resultado e ressaltou a resposta do Timão, que vinha de derrota para o Flamengo, pelo Brasileirão.

"Muito feliz pelo gol e pela vitória, estávamos precisando. Agora é dar continuidade ao trabalho, isso é o que mais importa. Sempre é bom ganhar, não vencemos a última partida e precisávamos mostrar um bom desempenho dentro da nossa casa hoje, dar uma resposta. Muito feliz pela vitória e pelo gol", disse o garoto em entrevista ao SBT.

Com o resultado, o Corinthians elimina o Argentinos Juniors da competição e continua dependendo apenas das suas próprias forças para se classificar às oitavas de final. O Timão é o segundo colocado do Grupo F, com dez pontos, um a menos que o líder Racing-URU, e decidirá a classificação em casa.