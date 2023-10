Fortaleza vai da Série C a final inédita em 6 anos e soma feitos históricos

Foram dois acessos seguidos para retornar à elite do futebol brasileiro. Com Rogério Ceni, o Leão do Pici conquistou a Série B de 2018, o primeiro título nacional de sua história.

É um processo. Em 2017, nosso orçamento era de R$ 24 milhões, esse ano devemos bater R$ 300 milhões. É pouco tempo para crescer tanto o orçamento. Foi mudando, entendendo o crescimento do clube, fomos nos adaptando sem nos deslumbrar.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza

Vojvoda, técnico do Fortaleza, no jogo contra o Corinthians, no Castelão, pela semi da Sul-Americana Imagem: Lucas Emanuel/Agif

O clube se manteve na Série A e decolou sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. No cargo desde 2021, o técnico argentino implementou seu estilo de jogo e deu sequência às glórias recentes. O treinador também passou por momentos de baixa e foi mantido pela diretoria.

Desde então, o clube vem acumulando façanhas. Foi semifinalista da Copa do Brasil e terminou no G4 do Brasileirão em 2021, conquistando a classificação para a Libertadores pela primeira vez — inclusive chegando às oitavas do torneio em 2022.