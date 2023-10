Yago Pikachu celebra classificação do Fortaleza à final: "Fizemos história"

O Fortaleza chegou à final da Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história ao vencer o Corinthians, por 2 a 0, no Castelão. Yago Pikachu, que abriu o placar para o Leão, falou sobre o feito inédito e celebrou a vaga na decisão.

"Fizemos história. Esse era nosso objetivo desde a apresentação em dezembro, que era se classificar em primeiro do grupoÉ uma equipe de muita tradição e fizemos valer esse primeiro lugar que nos daria condições de decidir sempre em casa. Foi assim em todas as fases, o torcedor abraçou o time. E, nada mais justo do que a gente chegar a essa final jogando em casa e vencendo um grande adversário", disse ele, completando:.

"Todo mundo tem sua parcela de contribuição. O torcedor, funcionário, nós jogadores, presidente, comissão técnica. É uma noite histórica para todo mundo e graças a Deus estamos aqui presenciando tudo isso e fazendo história. A gente está colocando nosso nome na história do clube, isso vale muita coisa, porque daqui a 10 ou 20 anos a gente vai ver o feito que a gente fez hoje".