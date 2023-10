Fortaleza sufoca o Corinthians, vence com facilidade e vai à final inédita

A partir daí, só deu de fato o Fortaleza. Só que essa pressão poderia ter sido freada em um lance forte de Pochettino. O argentino entrou por cima em Moscardo, porém, só levou amarelo. O Corinthians reclamou demais pelo vermelho.

Aos 36, Pikachu bateu forte e Cassio fez grande defesa. Quando o placar marcava 41 jogados, houve um bombardeio, com três finalizações travadas dentro da área do Corinthians. Um empate no intervalo a ser comemorado pelo Timão.

Justiça no placar

A pressão continuou na etapa final e o Corinthians não conseguiu mais resistir. Aos 4 minutos, Titi ganhou pelo alto de Lucas Veríssimo, Pikachu ganhou de Fábio Santos e deslocou Cassio. 1 a 0.

O Corinthians não conseguiu reagir e o Fortaleza ampliou aos 10 minutos. Após rebote de escanteio, Bruno Pacheco cruzou e Tinga fez de cabeça. De lateral para lateral, o Leão fez 2 a 0 e encaminhou a vaga na final.

Com a grande vantagem, o Fortaleza administrou o resultado, enquanto o Corinthians não teve força para ensaiar uma remontada. O Timão finalizou de longe e fez vários cruzamentos, mas não criou oportunidades claras. O Leão está na final merecidamente.