Cássio pede reflexão e diz que Corinthians precisa mudar após queda 'dura'

Fazer o que não vem fazendo: "Tem jogo pelo Brasileiro, fazer o que a gente não vem fazendo, uma campanha mais regular, pontuar o máximo possível para tirar o Corinthians de baixo e buscar resultados melhores".

O que aconteceu

O Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0 e caiu na Sul-Americana. O Leão do Pici avançou à final do torneio com 3 a 1 no placar agregado.

O Alvinegro paulista foca agora exclusivamente no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 13º, com 30 pontos, apenas quatro a mais que o Vasco, primeiro clube no Z4.