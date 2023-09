Quem é Matheus Nunes, volante luso-brasileiro vaiado em jogo do City

O meio-campista Matheus Nunes trocou o Wolverhampton pelo Manchester City no início de setembro. Hoje (30), no reencontro com seu ex-clube, ele foi vaiado sempre que tocou na bola. De quebra, o City foi derrotado pela primeira vez no Campeonato Inglês - 2 a 1.

O que aconteceu

Matheus Nunes forçou a saída para o Manchester City. O jogador virou alvo do atual tricampeão inglês após o clube desistir de Lucas Paquetá. O meio-campista, então, deixou de treinar no Wolverhampton antes mesmo de acertar com a equipe de Manchester. Ele se desculpou pela maneira como agiu.