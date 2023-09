Flu tem volta de Ganso e 3 atacantes, e Inter muda meio-campo; veja times

Com Ganso de volta, Fernando Diniz quer um bom resultado em casa e enviou a campo um esquema mais ofensivo, com três atacantes. Alexsander e Lima, que foram titulares recentemente, ficam no banco.

Classificação e jogos Libertadores

Já o Inter manteve time semelhante ao que vem atuando, mas Coudet aposta em Johnny no lugar de Gabriel para ter mais posse de bola no meio de campo. Vitão também retorna ao time titular, enquanto De Peña e Bruno Henrique aparecem entre os reservas.

Além disso, os dois times apostam no faro artilheiro de seus centroavantes: Germán Cano, pelo Flu, e Enner Valencia, pelo Inter.

O segundo confronto entre os clubes acontecerá na próxima quarta-feira (4), também às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Quem avançar, fará a grande final contra o vencedor de Palmeiras e Boca Juniors, que disputam o primeiro jogo da semifinal amanhã (28).

O jogo terá transmissão da TV Globo e pelo canal de streaming Paramount+. O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

Confira as escalações: