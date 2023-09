Washington exalta Cano e elege Pedro como melhor centroavante brasileiro

Melhor centroavante brasileiro: "Para mim, é o Pedro. É um grande finalizador, apesar de estar vivendo uma fase não tão boa agora, que eu acredito que foi muito mais por culpa do Flamengo e da comissão técnica que chegou, do que do próprio Pedro, que vinha numa fase muito boa. Ele é o goleador do Flamengo ainda, mas acabou ficando no banco esquecido. Aconteceu aquela agressão do preparador físico com ele, isso fez com que o Pedro perdesse a confiança, isso tem muito a ver também, o que acontece fora de campo afeta dentro de campo. Mas hoje, para mim, o Pedro é o grande centroavante do Brasil, de muita qualidade, muita técnica, e sabe fazer gols. Para mim, ele é a referência de centroavante no Brasil".

Fluminense na Libertadores

"A torcida do Fluminense está muito eufórica, uma grande chance de chegar numa final da Libertadores e ser campeão. Claro, existe ainda uma pedra muito grande no caminho, que é o Internacional, um time muito qualificado e copeiro, que já foi campeão da Libertadores, mas o Fluminense está realmente muito eufórico pelo momento do time, pelo esquema de jogo que o Diniz impõe no Fluminense, que está retomando de novo uma fase boa, iniciou muito bem o ano, depois teve uma queda, até com lesões, e agora está recuperando os jogadores, acho que o time está crescendo novamente. Acredito que vai ser um grande jogo e, com certeza, a torcida do Fluminense está com essa esperança de conquistar a Libertadores para apagar aquela de 2008, que infelizmente não conseguimos."

Passagem pelo Internacional

"Passei pelo Internacional, tive esse orgulho de vestir essa camisa, pena que foi no início da minha carreira e tive uma lesão muito grave no Inter, que inclusive naquela oportunidade tinha grandes centroavantes. Tinha até o vestibular dos centroavantes, como eles falavam na época, tinha o Robgol, o Cristian, o Alberto que jogou no Santos e tinha eu, éramos quatro centroavante, um privilégio, cada um seguir seu destino e seu caminho, mas tive essa oportunidade e fui campeão gaúcho pelo Inter em 1997. Tinha saído do Caxias, sendo sempre artilheiro do Gauchão, mas infelizmente tive essa lesão, rompi os ligamentos do tornozelo, e não consegui render. Talvez o Inter tenha sido o único clube que não rendi, não pude mostrar a cara do Washington Coração Valente, do Washington centroavante."