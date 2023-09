Fluminense e Inter superam favoritos e fazem semifinal dos intrusos

O clube das Laranjeiras iniciou a competição querendo afastar o trauma da queda ainda na fase preliminar na temporada anterior. E caiu em um grupo apontado como "da morte".

Classificação e jogos Libertadores

Com River Plate, Sporting Cristal e The Strongest, viveu o auge com a goleada (5 a 1) sobre os argentinos, quando foi chamado de "melhor futebol do continente" e terminou em primeiro no Grupo D.

As atuações fortaleceram o "Dinizismo" e fizeram o treinador, neste meio tempo, chegar à seleção brasileira.

Apesar dos resultados, chegou ao mata-mata em um momento em que vivia altos e baixos, mas engrenou e não encontrou dificuldades.

Deixou para trás Argentinos Juniors e Olimpia, que havia eliminado o Flamengo, e foi justamente o algoz em 2022.

Colorado oscilou e derrubou gigante

O Inter mesmo inspirava confiança no começo da Copa. Em um grupo sem rivais assustadores, sofreu para conquistar sua classificação.