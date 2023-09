Inter vira, Flu empata e vaga na final fica aberta após jogo eletrizante

Antes do próximo encontro, porém, Inter e Flu voltam a campo pelo Brasileirão, neste sábado (30). O Tricolor das Laranjeiras recebe o Cuiabá, enquanto o Colorado, também em casa, encara o Atlético-MG.

Classificação e jogos Libertadores

Como foi o jogo

Começou lá e cá. O Inter levou mais perigo no ataque aproveitando a linha alta do Flu, inicialmente. A equipe de Diniz apostava nos contragolpes, e assim abriram o placar com apenas nove minutos de jogo com Cano. Fábio e Rochet trabalharam bastante para manter o placar um pouco mais modesto na primeira etapa.

Emoção até os acréscimos da etapa inicial: teve expulsão no Flu e empate do Inter na sequência. Samuel Xavier levou o segundo cartão amarelo - resultando no vermelho - após entrada em Valencia. Depois, os visitantes igualaram o marcador em jogada feita justamente pelo lado do lateral tricolor que foi expulso. De cabeça, Mallo deixou tudo igual.

Cano celebra gol pelo Fluminense contra o Internacional na Libertadores Imagem: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE

A equipe de Diniz não fechou a casinha e viu o Inter virar o jogo. Coudet seguiu orientando a equipe para pressionar e se aproveitar da vantagem numérica. Após marcar com Alan Patrick, o time não conseguiu segurar a vantagem e viu o Flu vir para cima.