Todos contra o Boca: Brasil pode ter supremacia histórica na Libertadores

Times de um mesmo país nunca venceram a Libertadores cinco anos consecutivos até hoje.

Se um brasileiro erguer a taça, será criada a maior hegemonia continental da história da competição.

Desde 2019, apenas brasileiros foram campeões, com dois títulos do Flamengo e dois do Palmeiras.

Quatro conquistas seguidas de equipes do mesmo país não é novidade na história da Libertadores, ocorrendo entre 1967 e 1970 (tricampeonato do Estudiantes e um do Racing) e 1972 e 1975 (tetracampeonato do Independiente), para argentinos, e entre 2010 e 2013 (Inter, Santos, Corinthians e Atlético-MG) para brasileiros. Mas cinco vezes jamais houve.

Pelo menos um candidato

Ao menos um brasileiro estará na final. A semi entre Fluminense e Inter garante ao país pelo menos sonhar com a supremacia histórica.