Vasco amassa Coritiba e agita briga contra o Z4 no reencontro com a torcida

O Vasco seguiu pressionando e fez o segundo com dobradinha de Payet e Rossi. Após abrir o placar, as jogadas da equipe de Ramon Díaz pareciam fluir ainda mais. E o mais importante: praticamente sem levar sustos do Coritiba.

Payet dá assistência e celebra gol do Vasco contra o Coritiba pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O Coritiba esboçou reação, mas a defesa do Vasco foi bem. O ataque vascaíno encaixou com os novos reforços, então, a principal cobrança da torcida era o ajuste do criticado setor defensivo - que passou bem mais segurança hoje. Já pelo lado dos alviverdes, faltou eficiência nas finalizações.

O Vasco voltou do intervalo com o mesmo ímpeto e confirmou vitória tranquila. Com menos de 20 minutos de segundo tempo, os Cruzmaltinos não só decretaram a vitória, como ampliaram para 4x0 e deixaram a torcida ainda mais empolgada em São Januário. Ainda deu tempo de sair o 5º gol, com Gabriel Pec.

Contratação certeira, Vegetti manteve destaque. No segundo tempo, o artilheiro argentino entrou em ação e balançou a rede duas vezes, chegando a 6 gols em 7 partidas pelo clube desde a sua chegada em agosto.

Apesar da derrota, teve estreia de peso no Coritiba. Jesé Rodríguez, ex-Real Madrid e PSG, entrou no segundo tempo e fez seu primeiro jogo pelo clube paranaense. Outros reforços europeus da janela, Slimani e Samaris estiveram em campo pela segunda oportunidade.