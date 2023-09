Bellingham marca no fim e salva o Real Madrid contra estreante na Champions

Trave salvou o Union de novo: Rodrygo voltou a gerar perigo aos 17 minutos. O brasileiro caiu pela direita e cruzou na cabeça de Joselu. O centroavante cabeceou para baixo, tirando do goleiro Ronnow. A bola bateu na trave.

Ronnow espetacular: O goleiro alemão trabalhou bem mais uma vez aos 23. Modric teve espaço na entrada da área e finalizou no ângulo esquerdo. O arqueiro se esticou, espalmando para escanteio.

Pênalti? O Real reclamou de falta aos 32 minutos. Joselu chutou a gol e Doekhi bloqueou com carrinho. A bola bateu primeiro no tronco do zagueiro, e depois trocou no braço. O árbitro Espen Eskas não viu pênalti, e o VAR confirmou a decisão.

Quase... de novo: O time da casa gerou perigo mais uma vez aos 37. Bellingham buscou Joselu na área. O centroavante espanhol acertou finalização acrobática e, mesmo de costas para o gol, gerou perigo. A bola passou a centímetros da trave esquerda.

Habilidade brasileira: O Real atacou com velocidade aos 40. Valverde tabelou com Brahim Díaz, que cruzou para a área. Rodrygo dominou de calcanhar e superou a marcação, mas não teve ângulo para finalizar com força.

1x0, Bellingham aos 48' do 2ºT: Decide e decide. Pela terceira vez em seus seis jogos, o inglês anotou um gol da vitória nos 10 minutos finais de um jogo. Dessa vez o camisa 5 mostrou oportunismo de um 9 nato. Após escanteio, Valverde chutou forte de fora da área. A bola rebateu em Alaba e sobrou nos pés de Bellingham.