City leva susto, mas vence na estreia da Champions com dois de Álvarez

1x1, Julián Álvarez aos 2' do 2ºT: O City rapidamente acabou com a vantagem do Estrela Vermelha. Tabela entre Álvarez e Haaland. O norueguês recebeu na entrada da área e devolveu, colocando o argentino em boa condição para driblar Glazer e finalizar.

Gol da virada anulado: Walker balançou as redes aos 7 minutos após passe preciso de Rodri. Contudo, o lance foi anulado por impedimento. Dessa vez o auxiliar acertou, e o VAR não precisou intervir.

Artilheiro pouco inspirado: Haaland teve chance cara a cara com Glazer. Aos 11, Álvarez arriscou de fora da área e o goleiro do Estrela Vermelha deu rebote. O centroavante norueguês chutou de primeira, de dentro da pequena área, e parou no arqueiro.

2x1, Julian Álvarez aos 14' do 1ºT: O goleiro do Estrela Vermelha jogou fora uma grande performance. Álvarez cruzou falta na área. Glazer tentou afastar no soco, mas furou e mandou para dentro da própria rede.

Não era o dia dele: Haaland voltou a ter boa chance aos 19. Dessa vez o norueguês fez sua parte, cabeceando firme para o chão. No entanto, Glazer defendeu com o pé e contou com ajuda da trave para afastar.

3x1, Rodri aos 27' do 1ºT: O volante espanhol esbanjou categoria. Foden recebeu a bola dentro da área, notou que estava bem marcado e recuou. Rodri ergueu a cabeça, carregou e finalizou colocado, próximo à trave esquerda.