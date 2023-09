Tottenham tem cláusula de recompra de Harry Kane, diz presidente

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, revelou a existência de uma cláusula para recontratar Harry Kane. Na última janela de transferência, o atacante, de 30 anos, rumou para o Bayern de Munique em transferência que ficou na casa dos 100 milhões de euros (cerca de R$ 538 milhões de reais).

Criticado por parte da torcida pela venda, Levy confirmou o fato ao responder torcedores em um fórum. Contudo, na ocasião, ele não detalhou a forma e os números referentes a essa opção de recompra.

Ao anunciar a despedida do Tottenham, Kane deixou em aberto a possibilidade de retornar. Apesar de não ter conquistado títulos, o inglês marcou o nome na história do time, ostentando a marca de maior artilheiro da história do clube, com 278 gols marcados.