Bayern vence United em jogo com final maluco e dois gols de Casemiro

Apesar do placar apertado de 4 a 3, a vitória do Bayern de Munique refletiu o desempenho. A equipe alemã soube aproveitar melhor as chances criadas e mostrou um futebol consistente ao longo dos 90 minutos. Já o Manchester United terá que se recuperar nas próximas rodadas da Liga dos Campeões.

Ficha técnica

BAYERN DE MUNIQUE 4x3 MANCHESTER UNITED

Data: 20 de setembro de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em Munique, Alemanha

Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)

Cartões amarelos: Goretzka (Bayern); Lisandro Martínez (Manchester United)

Gols: Sané aos 27' do 1ºT, Gnabry aos 31' do 1ºT, Kane aos 8' do 2ºT e Tel aos 46' do 2ºT (Bayern); Hojlund aos 3' do 2ºT e Casemiro aos 42' e aos 49' do 2ºT (Manchester United)

Bayern de Munique: Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Davies; Kimmich e Goretzka; Sané (Tel), Musiala (Choupo-Moting) e Gnabry (Coman); Kane (Müller). Técnico: Zsolt Löw (no lugar do suspenso Thomas Tuchel)

Manchester United: Onana; Dalot, Lindelöf, Lisandro Martínez e Reguilón; Casemiro, Eriksen (McTominay) e Bruno Fernandes; Pellistri (Garnacho), Hojlund (Martial) e Rashford. Técnico: Erik Ten Hag