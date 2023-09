Vice de futebol do Flamengo briga com torcedor em shopping no Rio

Outras imagens mostram dois torcedores cobrando o dirigente do lado de fora. Eles falam de Sampaoli, do preço do ingresso e da final da Copa do Brasil. Os dois dizem ser da Torcida Jovem. Braz tem um relacionamento estreito com a Raça Fla.

Marcos Braz estava com a filha dentro de uma loja quando foi abordado por um torcedor. Segundo o dirigente, ele foi ofendido. Na sequência, teria saído atrás do homem com o segurança.

O rubro-negro alega que foi agredido por Braz e o segurança, e mordido pelo vice do Fla. Outros torcedores se juntaram no coro de críticas ao cartola.

Ausente. Vereador no Rio de Janeiro, Marcos Braz (PL) marcou uma pré-presença na sessão de que iniciou às 16h, na Câmara Municipal. Ele, porém, não compareceu à votação e será considerado como ausente. O projeto em pauta era para autorizar a prefeitura a contrair empréstimo para obras de mobilidade urbana.

A briga aconteceu no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em contato com o UOL, o Barra Shopping informou apenas que a administração foi acionada.