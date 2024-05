Libertadores: Quais times brasileiros podem avançar às oitavas nesta rodada

A quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores começa nesta terça-feira (14), e Botafogo, Fluminense e Palmeiras podem garantir a vaga antecipada para as oitavas de final.

O que aconteceu

O Palmeiras tem a situação mais tranquila do trio, e precisa de um empate com o Independiente del Valle. A partida está marcada para esta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Já o Fluminense busca uma vitória contra o Cerro Porteño no Maracanã. O jogo será nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília).