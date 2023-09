Divisor de águas: Copa do Brasil terá impacto dentro e fora de campo no Fla

O único defensor atualmente é o presidente Rodolfo Landim, que diz confiar e gostar do trabalho do técnico. Ele tem frequentado mais o dia a dia com a intenção de dar respaldo. Entretanto, a falta de confiança de jogadores, funcionários e outros membros da diretoria torna a situação quase insustentável internamente. Isso tudo somado ao distanciamento que há entre todas as partes no dia a dia do Ninho do Urubu.

A sensação de "cada um por si", que já tinha sido sentida com Vítor Pereira, voltou a pairar no ar do CT rubro-negro. Antes da partida, jogadores fizeram uma reunião sozinhos enquanto a comissão técnica aguardava para dar início ao treino.

O medo é que uma crise sem precedentes seja instaurada diante de um ano com títulos perdidos, confusões entre jogadores, preparador e outros problemas internos. No Maracanã, por exemplo, membros da diretoria são cada vez mais cobrados e a tensão chega até os corredores do Ninho.

Reformulação

Um dos motivos que faz Landim gostar de Sampaoli é a aposta de que o treinador seria importante em uma reformulação geral do elenco. Com ou sem ele, isso seguirá na pauta para a próxima temporada e o jogo de domingo irá determinar a velocidade.

O Flamengo até abriu conversas nas renovações de contrato, mas decidiu colocar tudo em modo de espera até a final e, por isso, aguarda para dar os próximos passos. Apesar disso, o andamento das tratativas pode ser diretamente impactado, principalmente com relação a medalhões que antes pareciam intocáveis.