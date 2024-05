Flamengo tem 'final' na Libertadores em principal teste de Tite no ano

O cenário almejado é de duas vitórias para chegar a 10 pontos. Dependendo do saldo e de combinação de resultados, é possível chegar à liderança do grupo. Mesmo assim, a classificação é factível, mas depende do passo a ser dado nesta quarta.

O desempenho na competição é motivo de críticas da torcida. Foram duas derrotas, um empate e apenas um triunfo, contra o Palestino, único jogo no Maracanã até aqui.

O revés para o Palestino na última semana aumentou ainda mais a pressão. O resultado gerou protestos no desembarque, CT e até antes do jogo do último sábado.

Situação inédita no "Flamengo rico"

Na fase de Flamengo "rico", a equipe não teve apertos na fase de grupos. De 2019 para cá, a vez que foi eliminada mais cedo na competição foi em 2020 e ano passado, quando caiu nas oitavas para o Racing e Olímpia, respectivamente.

No orçamento desta temporada, a projeção é chegar ao menos nas semifinais. No "desempenho esportivo", foi colocado ainda a segunda colocação do Brasileiro, a semifinal da Copa do Brasil e final do Carioca — o Rubro-Negro foi campeão.