'Fla e Palmeiras estão jogando videogame no modo amador', diz VP do Grêmio

O bloco dos que apoiam a paralisação sobe para 13 clubes, considerando que Grêmio e Atlético-MG apoiam a medida e não fazem parte da LFU e, sim, da Libra.

Já no bloco da Libra, há quem também prefira esperar o dia 27 para se posicionar: é o caso do São Paulo. Palmeiras e Flamengo se mostraram contra a paralisação do Brasileirão.

'38 funcionários perderam tudo'

O Grêmio tem 38 funcionários que perderam tudo. Além de perder tudo, que por si só já é uma tragédia, já lago inimaginável, são pessoas que não têm esperança, que não sabem onde abrigar suas famílias e o que vai ser do futuro. Nós sabemos o que vamos jantar, o que faremos amanhã, eles não sabem, porque não têm para onde ir. E são funcionários tanto da área do futebol, quando da área administrativa nesta situação. Eduardo Magrisso

A gente não consegue estar bem diante do cenário que existe no Rio Grande do Sul. Depois dos primeiros alagamentos, tivemos três dias de chuvas muito intensas e a previsão é de que a chuva volta dia 16 ou 17. Ou seja, as pessoas sequer têm aquele tempo seco para voltar a suas casa e recuperar suas vidas. E Grêmio, Inter e Juventude estão rigorosamente dentro deste contexto. Nós não somos uma parte diferente do Rio Grande do Sul, tudo que acontece no RS nos atinge. Eduardo Magrisso

Enchentes no RS

O Rio Grande do Sul tem 148 mortes confirmadas. Além dos óbitos, há 124 desaparecidos e 806 pessoas feridas. A informação é de boletim publicado pela Defesa Civil na noite da segunda.