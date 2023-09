Com dores, Léo Pereira e Pulgar não viajam para jogo do Flamengo com Goiás

O Fla também não poderá contar com Gabigol, suspenso.

No departamento médico são mais cinco jogadores além do zagueiro e do volante. Arrascaeta, Luiz Araújo, Allan, Filipe Luís e Varela seguem fazendo trabalho de recuperação.

O jogo será Goiânia, às 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas Léo Pereira e Erick Pulgar, com dores musculares, não foram relacionados para a partida com o Goiâs. #CRF -- Flamengo (@Flamengo) September 19, 2023

