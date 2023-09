Flamengo vai para o tudo ou nada e corre para ter Arrascaeta na final

O Flamengo entrou na semana decisiva para tentar ter Arrascaeta e Luiz Araújo no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no domingo. Com lesões consideradas graves, os dois vão para o tudo ou nada para acelerar a recuperação e ficar pelo menos no banco de reservas no Morumbi.

O que aconteceu

Ambos tiveram uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e são desfalques desde 26 de agosto.