Flamengo tem preocupações médicas e dois desfalques certos contra Bolívar

O Flamengo tem problemas médicos para o decisivo jogo contra o Bolívar, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela Copa Libertadores. O atacante Bruno Henrique e o volante Erick Pulgar já estão vetados da partida. Arrascaeta e Pedro vão para campo, mas inspiram cuidados.

O que aconteceu

Bruno Henrique e Erick Pulgar estão com entorses no tornozelo esquerdo. O atacante se lesionou na derrota para o Palestino por 1 a 0, no dia 7 de maio. Já o volante se contundiu no revés para o Botafogo por 2 a 0, no dia 28 de abril.

Arrascaeta também se machucou no clássico com o Alvinegro. No caso do uruguaio, foi diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa direita.