Gabigol 'invade' coletiva e manda beijo para Dorival após derrota do Fla

Gabigol "invadiu" a coletiva de Dorival Jr. e mandou um beijo para o técnico do São Paulo após a derrota do Flamengo por 1 a 0, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Maracanã.

A imagem foi flagrada pelo influenciador "Paparazzo Rubro-Negro" e compartilhada nas redes sociais. No vídeo, é possível ver Gabigol abrindo a porta da sala de entrevista, chamando Dorival com um "ei" e mandando o beijo (veja abaixo).