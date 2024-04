Palmeiras abre semana com Choque-Rei e terá estreia pela Copa do Brasil no Allianz Parque

O Palmeiras abre a semana com o clássico contra o São Paulo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, as equipes se enfrentam no Morumbis, às 20 horas (de Brasília). O clássico antecede o duelo de estreia do Verdão na Copa do Brasil.

Diante do Tricolor, o Alviverde busca se reabilitar no Brasileirão. O clube vem de um empate sem gols com o Flamengo, no Allianz Parque. O time venceu apenas na estreia, quando bateu o Vitória, por 1 a 0, na estreia. Depois, foi derrotado pelo Internacional, pelo mesmo placar, em Barueri.