Serdan critica Breno Lopes e Leila após polêmica: 'Administração medíocre'

O ex-presidente da Mancha ainda disse que Abel Ferreira foi "patético" por sair em defesa do atacante na coletiva de imprensa pós-jogo.

Depois de ser questionado por seus próprios seguidores no primeiro post, Serdan fez outra publicação ironizando as respostas. "Parabéns a quem acha isso normal", escreveu, com a imagem da comemoração de Breno Lopes ao fundo.

O que ele disse

Na boa, jogo abaixo demais. De verdade, esse filho da p*** mostrou o dedo para a Torcida. [...] Alguns jogadores são reflexo dessa administração medíocre de uma presidente cretina que acha que é mais que o Palmeiras. A reação desse babaca mostrando o dedo do meio para o torcedor é um dos maiores desrespeitos que já vi com a torcida do Palmeiras. [...] Abel Ferreira, patético você tentar passar um pano para ele.

publicou Serdan