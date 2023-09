Palmeiras: Breno Lopes decide, mostra dedo do meio para torcida e é cobrado

Nos acréscimos da partida, no entanto, ele aproveitou bate-rebate na área e marcou o gol do duelo, válido pela 23ª rodada do torneio nacional.

Na comemoração, o jogador provocou a torcida do próprio Palmeiras, correndo em direção às organizadas e colocando as mãos no ouvido em uma espécie de resposta às vaias. Ele ainda mostrou rapidamente o dedo do meio das mãos e foi contido por Luan e Weverton.

O técnico Abel Ferreira foi em direção à arquibancada e aplaudiu os torcedores após a partida. Breno Lopes, por sua vez, deixou o gramado sem se manifestar.

A reação não foi boa por parte dos torcedores: "Breno Lopes, presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão", entoaram alguns presentes nas arquibancadas do Allianz.