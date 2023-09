Palmeiras sofre, mas vence Goiás com gol salvador de Breno Lopes no Allianz

O Palmeiras começou acuando o adversário, mas foi perdendo intensidade e não sustentou o nível de pressão dos primeiros minutos. Travado, o time girava a bola na intermediária e buscava, sem sucesso, brechas na defesa do Goiás. O Esmeraldino, após neutralizar a criação do time da casa, até ameaçou antes do intervalo.

Rony, do Palmeiras, em ação contra o Goiás, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Rony, praticamente isolado na frente, batalhou como de costume. Principal alvo, o camisa 10 infernizou os marcadores e protagonizou a grande chance do primeiro tempo, mas teve pouco apoio de Flaco López — que desempenhou uma função híbrida entre meia e segundo atacante — e dos pontas Artur e Mayke.

O Palmeiras saiu mais ao ataque na segunda etapa e chegou ao gol decisivo no apagar das luzes. A entrada de Veiga melhorou o meio de campo e a equipe aproveitou a vantagem numérica para se manter na caça ao do líder Botafogo.

Gol e destaques

Weverton segura Breno Lopes após o atacante marcar o gol da vitória do Palmeiras sobre o Goiás Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Primeira tentativa. Aos 15', Zé Rafael ficou com a sobra após bate-rebate na entrada da área do Goiás e arriscou de longe. No entanto, ele pegou mascado na bola e facilitou para a defesa de Tadeu.