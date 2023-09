Richarlison cita pessoas de olho em seu dinheiro e vai procurar psicólogo

Richarlison já tinha chorado quando foi substituído em Belém, no jogo contra a Bolívia, despertando atenção a respeito das suas condições psicológicas. Não por acaso, ele disse que buscará ajuda.

"Em Belém estava tranquilo. O desabafo lá foi mais pelas coisas não estarem acontecendo para mim. Eu estava fazendo praticamente tudo correto, mas na hora de fazer as coisas que eu queria, acaba não saindo certo. Isso reflete as coisas fora de campo. Então, como eu falei, é procurar ajuda psicológica, procurar psicólogo também na Inglaterra para poder me ajudar. O importante é estar bem focado para as coisas começarem a acontecem novamente", disse Richarlison.

O camisa 9 da seleção, no entanto, não quis dar detalhes sobre quem são as pessoas que "botou para ralar":

Prefiro deixar para outra hora. As coisas estão se acertando mesmo. Era pessoas que estavam próximas de mim, que moravam dentro da minha casa. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro. É isso.

Sobre o jogo, sim, ele falou da aflição antes da anulação do gol, que demandou análise do VAR por cerca de sete minutos.