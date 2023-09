Brasil se salva no fim após jogo morno com o Peru e mantém 100% com Diniz

A seleção entrou em campo com o mesmo time que goleou a Bolívia na estreia. Fernando Diniz optou por repetir a escalação da estreia.

Foi o último jogo do Brasil nesta data Fifa. A seleção se reúne novamente no próximo mês para enfrentar a Venezuela, em Cuiabá, no dia 12 de outubro, e o Uruguai, em Montevidéu, no dia 17.

Dinizismo oscila

A seleção de Fernando Diniz estreou com goleada em casa sobre a Bolívia, mas mostrou que vai oscilar ao longo do ciclo. No segundo jogo do Dinizismo, o Brasil encontrou muita dificuldade contra o Peru, em Lima (PER).

Apesar de todos os elogios por parte dos atletas e da boa atuação ofensiva contra a Bolívia, a seleção criou pouco contra o Peru. A equipe do centroavante Paolo Guerrero teve muito mais a bola do que os bolivianos e, em dados momentos, conseguiu igualar o jogo com o Brasil. Éderson, no entanto, não trabalhou.

A seleção errou muitos passes e deixou o comandante aos berros na beira do campo. Diniz pedia a todo momento para que a equipe se compactasse do lado em que estava a bola ao invés de se espalhar pelo gramado.