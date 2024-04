Como é o plano de Fla e Flu para investir R$ 392 milhões no Maracanã

Investimentos

Há uma previsão de um total de R$ 392 milhões em investimentos no complexo do Maracanã no período de 20 anos de concessão. Uma parte desse dinheiro é para gastos obrigatórios previstos na concessão e outros de adicionais para gerar receita.

No total, o Maracanã terá um investimento de R$ 316 milhões previsto, e o Maracanãzinho, de R$ 76 milhões. Boa parte dos gastos é com obras civis e eletromecânicas para reparos e atualização do estádio, inclusive dos sistema eletrônicos. Os placares, por exemplo, já apresentam falhas.

A maior inovação é a construção do novo museu do Maracanã, com custo de R$ 44 milhões. No setor sul do estádio, tem previsão de ter um formato digital, com experiências para os visitantes até da simulação de fazer um gol. Com isso, espera-se turbinar as receitas de visitação.

Os maiores investimentos são nos três primeiros anos de concessão: há um gasto previsto de R$ 174 milhões nesse período.

Divisórias

Há uma obrigação de troca de divisórias das torcidas por questões de segurança e visibilidade. Mas, por enquanto, não se prevê nenhuma modificação na setorização do estádio, que será mantida como a atual.