Maracanã: Flamengo diz que Vasco usa jogos de Santos e Brusque em licitação

Vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches disse que o Vasco inseriu jogos de Santos e Brusque na proposta técnica da licitação do Maracanã. A declaração de Dunshee aconteceu após a abertura das propostas técnicas dos clubes, em audiência na sede do Governo do Rio.

O que aconteceu

Os concorrentes da licitação são os consórcios Fla-Flu, Maracanã Para Todos (Vasco e WTorre) e RNGD (Arena 360) rubricaram todas as páginas das propostas dos concorrentes.

A orientação da comissão que conduz a licitação foi a de que as partes não deveriam se alongar analisando documentos.