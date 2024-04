São Paulo processará Textor com ações criminal e esportiva por acusação

Sobre o jogo do Fortaleza, a nota de Textor também classificou como manipulado: "O jogo do Fortaleza foi, de acordo com líderes experts e inteligência artificial, manipulado por quatro jogadores do Fortaleza."

Em nota à noite, o São Paulo disse repudiar as acusações "sem vestígio de prova. E afirmou que tomaria medidas legais na esfera legal. A decisão é por dois tipos de processo, um criminal e outro esportivo, este segundo provavelmente no STJD.

Em nota, o Fotaleza também repudiu as acusações: "As afirmações, proferidas sem a apresentação de quaisquer provas, maculam a reputação de nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube.".

A intenção da diretoria do clube cearense é esperar Textor apresentar provas de sua acusação. Se isso não acontecer, a diretoria do tricolor entende que será uma denúncia vazia e, portanto, vai tomar as medidas legais citadas em sua nota.

Há já em curso um processo criminal da CBF contra o norte-americano. O Palmeiras também prepara ação criminal contra Textor.