Flamengo fica com 65% da receita do Maracanã e Fluminense com 35%

Vencedores da licitação do Maracanã, Flamengo e Fluminense vão dividir as despesas e receitas do estádio. O clube rubro-negro terá uma participação de 65% do lucro ou prejuízo da empresa que administrará a arena, enquanto o tricolor terá 35%.

A informação foi publicada primeiro pelo site 'Mundo Rubro negro' e confirmada pelo blog.

Flamengo e Fluminense já administram por meio de uma concessão provisória o Maracanã. Atualmente, o acordo é de meio a meio entre os clubes.