Corinthians tem como alternativa para crise a recuperação judicial

A crise financeira do Corinthians está exposta em seu balanço de 2023 e na dificuldade de se manter as contas em dia. Diante desse cenário, a consultoria EY, que auxilia o clube em sua reestruturação, sugeriu como opção uma Recuperação Judicial.

A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo blog.

A Recuperação Judicial é uma medida extrema usada por empresas para tentar reestruturar as dívidas cíveis e trabalhistas. As SAFs de Cruzeiro e Botafogo já adotaram essa medida. É possível para clubes associativos também usar do experiente.