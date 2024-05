Tite mina seu trabalho no Flamengo ao empilhar erros em série

Diante do Palestino, ele tinha a volta de Everton Cebolinha e optou por escala-lo pela ponta direita, posição em que nunca foi bem. Sua escolha foi para manter Bruno Henrique pela esquerda, deixado Luiz Araújo no banco.

Pois bem, o Flamengo jogou 30min horrorosos negando ao seu atacante mais produtivo seu espaço de campo. Quando foi para esquerda, Cebolinha cresceu no jogo. Bruno Henrique seguiu mais ou menos na mesma toada com as dificuldades que tem de jogar aberto no estilo idealizado por Tite.

O campo no Chile era ruim. Mas o Flamengo piorou a própria situação ao explorar excessivamente bolas longas no início. O time já tropeçara jogando mal diante do Millonarios e do Bolivar com essa saída esticada, que gera um bate e volta igualando jogos contra times inferiores.

Quando o time se aproximou, os jogadores atuaram mais juntos, passou a ter a bola e certo domínio do jogo. Criou oportunidades, ainda que não fosse brilhante, e poderia ter aberto o placar. Aí a má fase técnica de alguns jogadores pesou.

Outro erro de Tite está no uso de De La Cruz, principal jogador do time em 2024. No início do ano, ele optou por escalar Gerson como 2o volante e De La Cruz mais aberto. Não funcionou. Gerson ficou fora por um problema de saúde, e De La Cruz passou a jogar de segundo volante e dar uma dinâmica que o time não tinha antes. A equipe encaixou no Estadual assim.

O que fez Tite quando Arrascaeta se contundiu? Adiantou De La Cruz para jogar em sua posição como ponta-de-lança. E o Flamengo sempre melhora quando o uruguaio recua, mas Tite sempre o escala mais adiantado no início de jogo.